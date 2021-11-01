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Экс-футболист сборной Германии: мне насрать на «Золотой мяч», выбор очень связан с политикой

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Francois Mori/AP

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски заявил, что ему не важен результат церемонии «Золотого мяча», так как, на его взгляд, выбор победителя связан с политикой. Слова Подольски передает Bild.

«Мне насрать на результат. Там не всегда все по-честному. Выбор очень связан с политикой, с тем, как будет смотреться тот или иной победитель. Я думаю, что нужно выбирать лучших по позициям. Лучший в мире – так сравнивать нельзя», – сказал Подольски.

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в конце ноября в Париже.

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано. Изначально «Золотой мяч» вручался только европейским игрокам, однако в 1995 году его вручение стало возможным для футболиста любой национальности при условии его выступления в европейском клубе. С 2007 года «Золотой мяч» может получить любой профессиональный футболист во всем мире.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий «сливочных» и сборной Франции Карим Бензема достоин стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

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