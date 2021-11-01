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Григорян считает, что Дзюба должен публично извиниться перед Семаком за свой жест

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Reuters

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен публично извиниться перед главным тренером Сергеем Семаком за свой жест после забитого мяча в матче 13 тура Российской премьер-лиги против «Динамо». Слова Григоряна передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что жест Дзюбы выходит за пределы вообще конфликта. Это просто неприемлемо. Вы считаете, что Дзюба не послал Семака? Какой выход из этой ситуации? Ну он публично так себя повел, поэтому публично должен извиниться. Один на один ты можешь сказать тренеру все, что угодно. Но если это на всю страну, то и извиняйся публично», — сказал Григорян.

Нападающий «Зенита» вышел на замену в середине второго тайма матча с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, побив рекорд Олега Веретенникова (143). После забитого года Дзюба крикнул в сторону скамейки, что он должен играть в стартовом составе.

Ранее тренер «Рубина» Олег Веретенников заявил, что поздравил Дзюбу с тем, что он побил рекорд, но тот ему не ответил.

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Футбол. Чемпионат России
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