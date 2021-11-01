Бывший президент Союза биатлонистов России: над нами смеется весь мир

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что над отечественными биатлонистами смеется весь мир, так как национальная команда не пополняется молодыми спортсменами. Слова Драчева передает «РИА Новости».

«Понимал, что с нынешним составом сложно бороться в элите мирового биатлона. Все надо рассматривать в комплексе, работать с региональными федерациями. Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Вы хоть как-то кого-то ищите. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к команде», — сказал Драчев.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Эстерсунде (Швеция). Соревнования начнутся 27 ноября.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон выступил против проведения зимних Игр 2022 года в Пекине.