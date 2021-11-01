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Колосков объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

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РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

«Оценка уже была дана. Он сидит в запасе, и он не футболист основного состава. Поэтому с чего он будет в сборной?» — приводит слова Колоскова «СЭ».

29 октября Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Вадерий Карпин ответил на вопрос об отписке Артема Дзюбы от аккаунта сборной России в Instagram.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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