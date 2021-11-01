Гаджиев: Карпин правильно вызвал спартаковцев в сборную, несмотря на бардак у красно-белых

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о вызове в сборную России футболистов московского «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева. Он констатировал, что красно-белые сейчас испытывают большие проблемы, при этом выразив надежду, что проблемы в команде не повлияют на пользу, которую спартаковцы могут принести сборной.

«Конечно, эмоции, связанные с игрой «Спартака», негативные. Они задевают игроков, влияют на их состояние — это безусловно. Но здесь надо понимать, что при бардаке, который есть в «Спартаке» - я именно это слово применяю, понимая, что оно жесткое, — при абсолютно низком уровне организации игры в обороне мы, конечно, можем говорить об отдельных индивидуальных ошибках. Но, в первую очередь, все проблемы «Спартака» связаны с низким уровнем организации коллективных действий.

В такой ситуации игрокам сложно проявлять свои индивидуальные качества. При выстроенной организации командной игры каждый футболист может раскрыть все свои способности. А когда они упускают соперников за спину, когда все связи рвутся, погрешности индивидуальной игры заметны — особенно, в обороне.

Думаю, что Карпин поступил правильно, вызвав их. Тем более, что они одни из лидеров сборной команды. И надеюсь, что там такого бардака, как в «Спартаке», не будет», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

В ноябре сборная России проведет заключительные матчи группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022. 11 ноября дома она сыграет с Кипром, а 14 ноября в гостях — с Хорватией.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в окончательном списке игроков на решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.