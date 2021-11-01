Журналист раскритиковал канадского диктора за «мерзкое» представление Косторной

Журналист Джонатан Бейер заявил, что работавшая на этапе Гран-при Skate Canada диктор неуважительно представила российскую фигуристку Алену Косторную.

«Не знаю, смотрели ли вы разминку. Когда представляли фигуристок, мы слышали нечто подобное: «Карен Чен, четвёртое место на чемпионате мира». А потом: «Косторная. Она ушла от Тутберидзе к Плющенко, а затем спросила у команды Этери, можно ли ей вернуться». Это мерзко», — сказал Бейер на YouTube-канале The Skating Lesson.

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который прошел в Ванкувере, Косторная набрала по сумме двух программ 214,54 балла и заняла третье место в соревнованиях одиночниц.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее Косторная поблагодарила Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза за то, что не отворачиваются от нее.