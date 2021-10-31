Сестры Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку во время чемпионата мира

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили всех причастных к успешному выступлению сборной России на чемпионате мира – 2021 по художественной гимнастике. Турнир прошел в в японском городе Китакюсю, на нем российская национальная команда одержала убедительную победу в медальном зачете турнира.

«Хотим выразить огромную благодарность Ирине Александровне за то, что поверила в нас и дала возможность выступить на четвертом для нас чемпионате мира. Большое спасибо Вере Николаевне, Юлии Владимировне, Ирине Борисовне, Виктории Евгеньевне, Веронике Борисовне, всем врачам, а также всем специалистам ВФРГ за поддержку и вложенный в нашу подготовку труд. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Мы ценим и очень благодарны вам! Вы супер», — написали сестры Аверины на своей странице в Instagram.

В активе российских гимнасток семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Наибольшую часть золотых медалей для России завоевала Дина Аверина, в активе которой четыре награды высшей пробы.

23-летняя Дина Аверина в четвертый раз выиграла финал индивидуального многоборья на чемпионатах мира, установив рекорд. До этого по три раза сильнейшими в многоборье становились Яна Кудрявцева, Евгения Канаева, а также болгарки Мария Петрова и Мария Гигова.

Также Дина стала абсолютной рекордсменкой по числу золотых медалей в истории чемпионатов мира, в ее активе теперь 18 наград высшей пробы.

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