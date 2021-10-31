Баскетболист Кантер: китайскому тирану Си Цзиньпину нельзя доверять проведение Олимпиады

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер заявил, что китайскому генсеку Си Цзиньпину нельзя доверять проведение зимней Олимпиады 2022 года.

«Проводящему геноцид китайскому правительству и стоящему за ним ненадежному тирану Си Цзиньпину нельзя доверять проведение предстоящих зимних Олимпийских игр. Скажите «нет» Пекину-2022», — написал Кантер в Twitter.

20 мая 2017 года паспорт Кантера был аннулирован правительством Турции, через шесть дней был выдан ордер на его арест, Кантер был объявлен членом «террористической группировки», который был обязан явиться в Турцию для суда под угрозой лишения гражданства. В сентябре 2017-го Кантер объявил себя человеком без гражданства.

После попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года отец Энеса Мехмет Кантер выступил с открытым письмом, в котором отказался от сына, просил его сменить фамилию и извинялся перед президентом Эрдоганом, которого баскетболист неоднократно резко критиковал. В ответном письме Энес также отрекся от родных. В июне 2018-го отец Энеса был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Ранее баскетболист Кантер заявил, что готов плюнуть в Эрдогана.