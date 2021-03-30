«Я бы назвал его диктатором и плюнул в него»: баскетболист Кантер раскритиковал Эрдогана

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Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер раскритиковал президента Турции Реджепа Эрдогана. Ранее Кантер сообщил, что собирается получить гражданство США, его турецкий паспорт был аннулирован в 2017 году.

«Я бы назвал его прямо диктатором. Он — человек с большим эго, который использует свою власть, чтобы нарушать права человека. Он хочет быть единственным важным человеком в Турции. Если журналист или кто-либо ещё выступает против него, он окажется в тюрьме уже на следующий день. И когда я называю его диктатором, я говорю о том, что из-за него появилось 3,5 млн беженцев, а он угрожает всей Европе. Это вообще недопустимо. Если бы я сидел рядом с ним, наверное, я бы даже не стал с ним говорить. Плюнул бы ему в лицо и вышел», — цитирует Кантера Gazzetta.gr..

После попытки государственного переворота в июле 2016 года отец Энеса Мехмет Кантер выступил с открытым письмом, в котором отказался от сына, просил его сменить фамилию и извинялся перед президентом Эрдоганом. Баскетболист в ответном письме также отрекся от родных. В июне 2018 отец Энеса был приговорён к 15 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что В Турции потребовали приговорить сотрудников Charlie Hebdo к тюремному сроку.