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Бывший тренер «Спартака» Романцев поддержал защитника Рассказова

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на критику болельщиков красно-белых в адрес защитника клуба Николая Рассказова.

«После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» — сказал Романцев «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Рассказов провел 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает защитника в €1,5 млн.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал вратаря Селихова.

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