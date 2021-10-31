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Директор владимирского «Торпедо» объяснил, почему фанатов «Динамо» поместили в клетку

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t.me/ofnews

Директор и главный тренер клуба «Торпедо» Александр Акимов высказался о том, как болельщиков «Динамо-2» поместили в клетку в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

«Кто сказал, что болельщики недовольны? «Динамо» всем довольно. К футбольному клубу «Торпедо» Владимир не может быть претензий. Это конструкция стадиона такая. Эта «клетка», как вы выразились, это лучший вариант для фанатов. Мы специально что ли эту клетку сделали? Нет, конечно. И вообще это сетка, а не клетка. Никто туда фанатов не загонял, они всем довольны», — сказал Акимов «Чемпионату».

Это не первый инцидент во Владимире. В воскресенье, 26 сентября, состоялся матч второго дивизиона ФНЛ между ярославским «Шинником» и владимирским «Торпедо». На игру из Ярославля приехало около сотни болельщиков, однако на матч попасть им не удалось. Возле стадиона фанатов задержали и доставили в отделение полиции.

Болельщикам оформляли протокол о нарушении антикоронавирусных мер и выписывали штраф в 5 тыс. рублей. Другим же вменяли статью 20.2 КоАП: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Впоследствии автобус с фанатами, который уехал из Владимира, на въезде в Ярославль был остановлен сотрудникам центра «Э» ФСБ России, после чего всех пассажиров сфотографировали, переписали их данные и затем отпустили.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали всех фанатов «Шинника» перед игрой во Владимире с «Торпедо».

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