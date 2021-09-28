Болельщиков ярославского «Шинника» посадили в ИВС за проход по проезжей части

В воскресенье, 26 сентября, состоялся матч второго дивизиона ФНЛ между ярославским «Шинником» и владимирским «Торпедо». На игру из Ярославля приехало около сотни болельщиков, однако на матч попасть им не удалось.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале опубликовал рассказ одного из ярославских болельщиков.
«Фанаты «Шинника» приезжают во Владимир на игру с местным «Торпедо» организованной группой на двух автобусах в составе около ста человек. Остальные добираются своим ходом. Еще на подъезде к городу в автобусах замечают, что за ними следует неизвестный автомобиль. Доезжают до места неподалеку от стадиона и организуют к нему пеший проход на 5-7 минут с зарядами в честь Ярославля. Из авто продолжают следить за фанатами.
На видео видно, как колонна болельщиков следует по середине проезжей части, оставляя транспорту по бокам от себя возможность двигаться в обоих направлениях.
Колонну спокойно сопровождает сотрудник ДПС, не предпринимая никаких попыток отогнать людей в сторону», — рассказал болельщик «Шинника».
Затем, уже перед стадионом, рядом с фанатами возник полицейский с мегафоном и отогнал болельщиков на тротуар. Дойдя до стадиона, они прошли рамки металлоискателей и осмотр контролерами, после чего всех фанатов взяли в оцепление.
«Начинаются разговоры с полицией, попытки выяснить: «В чем дело?» Они ни к чему не приводят: майор Росгвардии разводит руками — у него приказ локализовать группу и ничего поделать он с этим не может. Затем силовики выдергивают из толпы свою первую жертву. Люди возмущаются: «За что?», — и призывают полицейских прекратить беспредел. При этом никакого насилия или агрессивных действий по отношению к представителям власти они не совершают. Вместо ответов людей начинают выдергивать по одному, чтобы грубо запихнуть в автозак», — рассказал фанат ярославцев.
После задержания части фанатов остальным полицейские предложили пройти в автозаки по-хорошему, и те согласились.
Затем, по словам рассказчика, всех отвезли в ИВС на улице Осипенко и поместили в пустую клетку под открытым небом, где около 100 человек стояли под дождем.
«Проходит около трех часов, после чего маленькими группами по 5-6 человек — задержанных начинают выводить на допросы по 40-50 минут, пока остальные мокнут и мерзнут. Кого-то отпускают после составления протокола об административном правонарушении, но весьма неохотно и только после просмотра видео от стадиона. Других переводят в актовый зал, а кто-то отправляется прямиком в камеру», — рассказал участник событий.
Тем, у кого не было с собой документов, оформляли протокол о нарушении антикоронавирусных мер и выписывали штраф в 5 тысяч рублей. Другим же вменяли статью 20.2 КоАП: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Впоследствии автобус с фанатами, который уехал из Владимира, на въезде в Ярославль был остановлен сотрудникам центра «Э» ФСБ России, после чего всех пассажиров сфотографировали, переписали их данные и затем отпустили.
На следующий день Футбольная национальная лига опубликовала заявление, в котором назвала меры, принятые по отношению к гостевым болельщикам, чрезмерными.
«В настоящее время ФНЛ совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, принятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными», — говорится в сообщении на сайте лиги.
На следующий день после инцидента в своем Instagram генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков выразил поддержку фанатам и предположил, по какой причине могли произойти задержания.
«Оказывается, во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности владимирского «Торпедо», который так и сказал на предматчевом совещании: «Мы их не пустим». Мужик сказал, мужик сделал. То же самое он говорил накануне игры, решение обосновывал запретом Роспотребнадзора. Наш клуб сделал официальный запрос об этом решении, однако не получил его. <…> Вчера (за день до игры) с директором «Торпедо» договорились, что болельщиков пустят, так как никаких решений Роспотребнадзора нет. <…> То, что произошло сегодня из-за отдельных сотрудников клуба, никак иначе, как беспределом, назвать нельзя. Футбол для болельщиков», — написал он.