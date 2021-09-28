Болельщиков ярославского «Шинника» посадили в ИВС за проход по проезжей части

Болельщики ярославского «Шинника» не смогли посетить матч второго дивизиона Футбольной национальной лиги во Владимире, так как были задержаны местной полицией рядом со стадионом за проход по проезжей части. Некоторые из них впоследствии оказались в изоляторах временного задержания.

В воскресенье, 26 сентября, состоялся матч второго дивизиона ФНЛ между ярославским «Шинником» и владимирским «Торпедо». На игру из Ярославля приехало около сотни болельщиков, однако на матч попасть им не удалось.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале опубликовал рассказ одного из ярославских болельщиков.

«Фанаты «Шинника» приезжают во Владимир на игру с местным «Торпедо» организованной группой на двух автобусах в составе около ста человек. Остальные добираются своим ходом. Еще на подъезде к городу в автобусах замечают, что за ними следует неизвестный автомобиль. Доезжают до места неподалеку от стадиона и организуют к нему пеший проход на 5-7 минут с зарядами в честь Ярославля. Из авто продолжают следить за фанатами.

На видео видно, как колонна болельщиков следует по середине проезжей части, оставляя транспорту по бокам от себя возможность двигаться в обоих направлениях.

Колонну спокойно сопровождает сотрудник ДПС, не предпринимая никаких попыток отогнать людей в сторону», — рассказал болельщик «Шинника».

Затем, уже перед стадионом, рядом с фанатами возник полицейский с мегафоном и отогнал болельщиков на тротуар. Дойдя до стадиона, они прошли рамки металлоискателей и осмотр контролерами, после чего всех фанатов взяли в оцепление.

«Начинаются разговоры с полицией, попытки выяснить: «В чем дело?» Они ни к чему не приводят: майор Росгвардии разводит руками — у него приказ локализовать группу и ничего поделать он с этим не может. Затем силовики выдергивают из толпы свою первую жертву. Люди возмущаются: «За что?», — и призывают полицейских прекратить беспредел. При этом никакого насилия или агрессивных действий по отношению к представителям власти они не совершают. Вместо ответов людей начинают выдергивать по одному, чтобы грубо запихнуть в автозак», — рассказал фанат ярославцев.

После задержания части фанатов остальным полицейские предложили пройти в автозаки по-хорошему, и те согласились.

Затем, по словам рассказчика, всех отвезли в ИВС на улице Осипенко и поместили в пустую клетку под открытым небом, где около 100 человек стояли под дождем.

«Проходит около трех часов, после чего маленькими группами по 5-6 человек — задержанных начинают выводить на допросы по 40-50 минут, пока остальные мокнут и мерзнут. Кого-то отпускают после составления протокола об административном правонарушении, но весьма неохотно и только после просмотра видео от стадиона. Других переводят в актовый зал, а кто-то отправляется прямиком в камеру», — рассказал участник событий.

Тем, у кого не было с собой документов, оформляли протокол о нарушении антикоронавирусных мер и выписывали штраф в 5 тысяч рублей. Другим же вменяли статью 20.2 КоАП: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Впоследствии автобус с фанатами, который уехал из Владимира, на въезде в Ярославль был остановлен сотрудникам центра «Э» ФСБ России, после чего всех пассажиров сфотографировали, переписали их данные и затем отпустили.

На следующий день Футбольная национальная лига опубликовала заявление, в котором назвала меры, принятые по отношению к гостевым болельщикам, чрезмерными.

«В настоящее время ФНЛ совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, принятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными», — говорится в сообщении на сайте лиги.

На следующий день после инцидента в своем Instagram генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков выразил поддержку фанатам и предположил, по какой причине могли произойти задержания.

«Оказывается, во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности владимирского «Торпедо», который так и сказал на предматчевом совещании: «Мы их не пустим». Мужик сказал, мужик сделал. То же самое он говорил накануне игры, решение обосновывал запретом Роспотребнадзора. Наш клуб сделал официальный запрос об этом решении, однако не получил его. <…> Вчера (за день до игры) с директором «Торпедо» договорились, что болельщиков пустят, так как никаких решений Роспотребнадзора нет. <…> То, что произошло сегодня из-за отдельных сотрудников клуба, никак иначе, как беспределом, назвать нельзя. Футбол для болельщиков», — написал он.