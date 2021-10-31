Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, комментируя свою победу на втором этапе Гран-при Skate Canada, заявила, что будет стараться кататься лучше. Слова Валиевой передает ТАСС.

«Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи», — отметила фигуристка.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

Ранее сообщалось, что Валиева установила два мировых рекорда на дебютном этапе Гран-при.