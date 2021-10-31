Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нападающий «Реала» сломал нос в первом матче в нынешнем сезоне 14:24
Байден обеспокоен приобретением Турцией российских ракетных систем С-400 14:20
Скончался актер из «Холодного лета пятьдесят третьего» Алексей Колесник 13:57
FT: «индекс завтрака» достиг максимального за 10 лет значения 13:54
Соседка рассказала о паре, снимающей жестокие видео c пенсионеркой в Челябинске 13:52
В США определили роль России в европейском газовом кризисе 13:46
Аршавин: на заре моей молодости болельщики «Зенита» закидывали наш автобус яйцами 13:44
Мать погибших девочек в Кызыле была судима семь раз 13:40
Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие... 13:31
В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи по 43 профессиям... 13:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Камила Валиева, комментируя свою победу на втором этапе Гран-при Skate Canada, заявила, что будет стараться кататься лучше. Слова Валиевой передает ТАСС.

«Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи», — отметила фигуристка.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

Ранее сообщалось, что Валиева установила два мировых рекорда на дебютном этапе Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть