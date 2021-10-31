Жена избитого по вине российского судьи бойца UFC поддержала мужа

Жена избитого на турнире UFC 267 бойца Бенуа Сен-Дени поддержала своего супруга после поражения в бое с бразильцем Элизеу дос Сантосом.

Поединок получился скандальным из-за работы российского рефери Вячеслава Киселева. Россиянин был отстранен сразу после схватки, которая завершилась победой представителя Бразилии единогласным решением судей. Киселев отказался останавливать бой, когда Сен-Дени перестал защищаться от ударов соперника. При этом бразилец сам просил рефери завершить поединок досрочно.

«Мы побеждаем вместе, мы проигрываем вместе! Но кто сегодня осмелится говорить о поражении? Мой муж — невероятный боец, какое доказательство таланта, мужества и самоотверженности сегодня!!! Он заставляет меня так гордиться им, у меня нет слов. Мадам Сен-Дени», — написала супруга Сен-Дени в Instagram.

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По итогам главного боя турнира россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что глава UFC назвал ужасной работу российского рефери на турнире в Абу-Даби.