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Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет ЧМ

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Kyodo/Reuters

Сборная России одержала победу в общем медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике — 2021, который проходил в Китакюсю (Япония).

В активе российских гимнасток семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. На второй строчке расположилась сборной Италии, которая имеет одну золотую, три серебряных и одну бронзовую награды. Замкнули тройку спортсменки из Белоруссии — одно золото, два серебра и четыре бронзы.

Хозяева турнира смогли добыть лишь четыре медали. В активе японских гимнасток две серебряные и две бронзовые награды.

Наибольшую часть золотых медалей для России завоевала Дина Аверина, в активе которой четыре награды высшей пробы.

Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 2022 году в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября 2022 года.

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги соревнований в индивидуальном многоборье на чемпионате мира 2021 года.

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