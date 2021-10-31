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Авербух поспорил с Цискаридзе на шоу «Ледниковый период»

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РИА «Новости»

Известный российский артист балета, член жюри шоу «Ледниковый период» Николай Цискаридзе раскритиковал номер участников нового выпуска программы за неправильное осмысление классики. С ним не согласился постановщик проекта Илья Авербух, сообщает радио «Комсомольская правда».

Уточняется, что бурный спор вызвал номер фигуристки Екатерины Бобровой и российского актера Макара Запорожского, которые выступили под музыку из известного советского фильма «Жестокий романс». Почти все члены жюри поставили паре высший балл (6,0), кроме Цискаридзе, который снизил паре балл до 5,8 за «неосознанное восприятие классики». Больше всего танцовщика задел финальный жест — кулак, который Запорожский показала зрителям.

«Что касается самой темы, давайте не забывать, что текст Беллы Ахмадулиной, и Сергей Сергеевич Паратов — намного более тонкий персонаж. Если бы в конце вы взяли яблоко и раздавили его, это я понял бы, а вот это (кулак — Прим.ред.) — здесь было неуместно», — заявил Цискаридзе.

Автор всех постановок на проекте Авербух не согласился с мнением судьи и добавил, что данный жест является прямой цитатой из фильма, на что Цискаридзе призвал его еще раз пересмотреть фильм.

Ранее актриса Агата Муцениеце, которая участвует в «Ледниковом периоде» в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Александром Энбертом, в интервью «Газете.Ru» поддержала телеведущую Ксению Бородину, выступающую в дуэте с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьевым.

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