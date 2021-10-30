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Экс-арбитр UFC о российском рефери: я стал свидетелем худшей работы судьи в истории

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Пресс-служба Союза ММА России

Экс-арбитр Абсолютного бойцовского (UFC) Джон Маккарти в Twitter раскритиковал российского судью Вячеслава Киселева, который вовремя не остановил поединок на турнире UFC 267.

«Боже мой, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что стал свидетелем худшей работы судьи за всю историю. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других боях. Никогда», — написал Маккарти.

Ранее Вячеслава Киселева отстранили от UFC 267 за то, что он не остановил поединок между Элизеу Залески Дос Сантосом и Бенуа Сен-Дени.

Дос Сантос во втором раунде добивал своего соперника, но судья не останавливал бой, который закончился победой Дос Сантоса единогласным решением судей.

Вместо Киселева поединок между Магомедом Анкалаевым и Волканом Оездемиром будет судить Марк Годдард.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. За временный пояс в легчайшем весе поборются Петр Ян и Кори Сэндхаген.

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