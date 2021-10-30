Российского судью отстранили от работы на турнире UFC

Российского арбитра Вячеслава Киселева отстранили от UFC 267 за то, что он не остановил поединок между Элизеу Залески Дос Сантосом и Бенуа Сен-Дени.

Дос Сантос во втором раунде добивал своего соперника, но судья не останавливал бой, который закончился победой Дос Сантоса единогласным решением судей.

Вместо Киселева поединок между Магомедом Анкалаевым и Волканом Оездемиром будет судить Марк Годдард.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. За временный пояс в легчайшем весе поборются Петр Ян и Кори Сэндхаген.

Схватка между Яном и Сэндхагеном станет со-главным поединком UFC 267.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко считает Петра Яна фаворитом в предстоящем поединке против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267.