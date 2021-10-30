«Рубин» обыграл ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» оказался сильнее московского ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» при максимальной заполняемости в 30% и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей забитым мячом отметился Михаил Костюков с передачи Сеяда Хакшабановича.
После 13 туров подопечные Алексея Березуцкого имеют в своем активе 23 очка и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.
Команда под руководством Леонида Слуцкого набрала 19 баллов, что позволяет ей находиться на седьмой позиции.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может в зимнее трансферное окно пополнить состав «Торино».
Футбол. РПЛ. 13-й тур.
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0
Голы: 1:0 — Костюков, 90+1'.