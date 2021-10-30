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Леванова: если сестры Аверины поставят целью Олимпиаду-2024, то, конечно, дойдут до нее

Гимнастка Евгения Леванова высказалась о выступлении Дины и Арины Авериных на чемпионате мира по художественной гимнастике. Дина стала 18-кратной чемпионкой мира, на данный момент — единственной в истории этого вида спорта. Леванова назвала ее успех героическим.

«Дина молодец, Дина — герой. Она поставила рекорд, прошла все свои программы за эти три дня чисто. Она огромная молодец, сделала все, что было возможно», — сказала спортсменка «Газете.Ru».

Леванова призвала не обсуждать судейство, к которому после скандалов на Олимпиаде было приковано особое внимание. В заключительный день чемпионата мира Арина Аверина получила не очень высокую оценку за упражнение с обручем, но, по словам Левановой, здесь стоит говорить именно о самом выступлении.

«Я бы не хотела говорить о судействе — я не судья, я только спортсменка, которая следила и переживала. Могу сказать только, что мне очень понравилась программа Арины с лентой. Ариша сегодня сделала именно ленты намного лучше, чем в прошлый день соревнований — мне очень понравилось», — подчеркнула Евгения.

После Олимпиады Дина и Арина Аверины допускали, что вскоре закончат карьеру. Тем не менее через какое-то время они были более оптимистичны в отношении своих перспектив и допускали, что будут продолжать, пока позволяет здоровье. Леванова уверена, что при желании они имеют все шансы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если девочки будут очень сильно хотеть этого, все получится. Нет ничего невозможного, и если у них будут целью Олимпийские игры в Париже, то они, конечно, дойдут до них», — заключила Леванова.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпийских игр-2004 по дзюдо Дмитрий Носов поздравил россиянку Дину Аверину с 18-й золотой медалью чемпионатов мира.

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