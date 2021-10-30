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Комментатор Орлов назвал Дзюбу медленным футболистом

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РИА Новости

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о рекордном голе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота московского «Динамо» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нападающий появился на поле на 66-й минуте матча, заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«Первый тайм «Зенит» играл без Дзюбы. Мы увидели по-настоящему быструю игру. Артем уже, наверное, не поспевает за остальными. Но он хороший довесок. Приносит пользу.

В РПЛ он точно еще будет забивать. Да и в Лиге чемпионов способен обострять. Вспомните, Дзюба едва не забил «Челси». Навыки у него есть. Отказываться от него нельзя. Другое дело, что он уже медленнее, чем требуется.

Сегодня его нужно поздравить с историческим голом. Его жест Семаку — мол, я должен быть на поле? Не знаю... Он может показывать все, что угодно. Но тренер же видит, что без него игра идет быстрее», — приводит слова комментатора »СЭ».

Матч с «Динамо» закончился победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:1. На восьмой минуте счет в матче открыл бразилец Клаудиньо. На 56-й минуте Даниил Фомин с пенальти сравнял счет. На 66-й минуте Вендел ударом в ближний угол вывел питерцев вперед, затем отличился вышедший на замену Артем Дзюба, а точку в матче поставил красивый удар со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Ранее сообщалось, что после забитого мяча Дзюба повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы «Матч ТВ» расшифровали как «Я должен быть на поле!».

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Футбол. Чемпионат России
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