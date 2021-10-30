Дзюба оценил крупные победы над «Спартаком» и «Динамо»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над московским «Динамо» (4:1) в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень приятно обыграть такого соперника, который сейчас является для нас ключевым. Очень тяжелый матч, с нашим преимуществом в первой половине встречи — мы могли забивать второй гол. Они нас простили при счете 1:1. Там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров ударил выше.

А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Азмуна, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счете 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Два матча, 11:2 — великолепно», — приводит слова футболиста официальный сайт «Зенита».

Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча, заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

Ранее «Зенит» одержал разгромную победу над столичным «Спартаком» со счетом 7:1.