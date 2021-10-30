Семак отреагировал на слова Дзюбы после его гола в ворота «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы над московским «Динамо» (4:1) прокомментировал слова Артема Дзюбы, которые тот выкрикнул после забитого мяча в ворота столичного клуба.

Напомним, после гола нападающий повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы «Матч ТВ» расшифровали как «Я должен быть на поле!».

«То, что Дзюба обновил рекорд – непростое достижение. В раздевалке Артема все поздравили.

Что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе – решение принимает главный тренер», – сказал специалист на пресс-конференции.

Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча, заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюба в сборную России.