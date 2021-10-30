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Аршавин объяснил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Экс-хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о разгромной победе сине-бело-голубых над московским «Динамо» (4:1) в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» хорошо начал, но потом «Динамо» смогло выровнять игру, а в начале второго тайма игра шла даже с преимуществом столичного клуба. У них было психологическое преимущество, были моменты, но они не смогли их реализовать.

«Зенит» чем отметился в этом матче – слишком высокое мастерство. Чуть-чуть Клаудиньо от Ордеца отскочил, перекинул и наказал. Вендел при счете 1:1, когда инициатива была у «Динамо», забил. Дзюба вышел – сразу забил. Закончился матч классным ударом Ракицкого. В «Зените» очень много мастеров.

Для меня замечательно, что мы видим существенную разницу между первым и вторым местом. Если бы «Зенит» мог постоянно себя держать в тонусе и одерживать победы в матчах, где они должны выигрывать, то отрыв был бы не шесть очков, а 9-12», – сказал экс-полузащитник в эфире канала «Матч Премьер».

На восьмой минуте счет в матче открыл бразилец Клаудиньо. На 56-й минуте Даниил Фомин с пенальти сравнял счет. На 66-й минуте Вендел ударом в ближний угол вывел питерцев вперед, затем отличился вышедший на замену Артем Дзюба, а точку в матче поставил красивый удар со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Дзюба забил свой 144-й мяч, став таким образом лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Ранее двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский заявил, что «Зенит» перерос уровень РПЛ, но пока не дотягивает до грандов Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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