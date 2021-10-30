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Червиченко: если Карпин вызовет Дзюбу, это будет неуважением к другим игрокам сборной

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Владимир Астапкович/Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюба в сборную России.

Нападающий в матче против московского «Динамо» (4:1) в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги забил свой 144-й мяч, став таким образом лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

«Стоит ли вызывать Дзюбу в сборную России? А кто его вообще туда возьмет? Сколько бы теперь Дзюба ни забивал, Карпин его не позовет. Если его вызовут туда, то это будет неуважение к тем игрокам, которые бились и выигрывали в сложных матчах без него. В то время, когда наши игроки проверялись на прочность, Дзюба выпендривался. Не стоит его приглашать в национальную команду. Правильно, что Карпин забыл об этом человеке.

Это все после его слов о неготовности из-за физической формы? Конечно. Все понимают, что это не имело никакого отношения. Дзюба думал, что у сборной все будет плохо без него и Карпина будут пинать и говорить: «Вот видишь, не взял ты Дзюбу, поэтому проиграли». Сомневаюсь, что о нем теперь останутся хорошие воспоминания. Об этом говорит и та критика, которой он подвергается сейчас на домашнем стадионе «Зенита», — приводит слова экс-главы красно-белых «РБ Спорт».

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал единственное преимущество Хорватии в матче с Россией.

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Футбол. Чемпионат России
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