Томашевский: «Зенит» перерос уровень РПЛ, но пока не дотягивает до грандов Европы

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский прокомментировал разгромную победу петербургского «Зенита» над московским «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас «Зенит» сильнейшая команда РПЛ. Единственный вопрос: чем «Зенит» занимается в некоторых других матчах? Если б они играли на сто процентов все игры, то многие соперники получали бы по 4-5 мячей.

С покупкой Клаудиньо и полноценной интеграцией в игру команды Вендела, уже можно сказать, что у «Зенита» сейчас действительно сильная команда. Хотя и в прошлые годы «Зенит» выигрывал чемпионат, но такого сильного состава тогда не было. И игра в Лиге чемпионов это показывает. Да, с топами были два поражения, но выглядели подопечные Семака достойно.

Уровень РПЛ «Зенит» уже явно перерос, а до уровня европейских грандов пока не дотягивает», — приводит слова шахматиста «Советский спорт».

На восьмой минуте счет в матче открыл бразилец Клаудиньо. На 56-й минуте Даниил Фомин с пенальти сравнял счет. На 66-й минуте Вендел ударом в ближний угол вывел питерцев вперед, затем отличился вышедший на замену Артем Дзюба, а точку в матче поставил красивый удар со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Дзюба забил свой 144-й мяч, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Ранее народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о разгромной победе «Зенита» над «Динамо».