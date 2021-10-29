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Дзюба стал вторым в списке главных бомбардиров в истории «Зенита»

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Официальный сайт «Зенита»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба после гола в ворота московского «Динамо» (4:1) в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) вышел на второе место в списке главных голеадоров в истории клуба с берегов Невы (102). Лучшим бомбардиром сине-бело-голубых является Александр Кержаков — 163 гола.

Сам футболист так прокомментировал это достижение официальному сайту клуба: «Кержаков практически недосягаемый — у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

До этого рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143). На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов России располагается Александр Кержаков (139).

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Футбол. Чемпионат России
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