Дзюба после рекорда поблагодарил главу «Газпрома» Миллера

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба, забивший мяч в домашней встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (4:1) и ставший лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, после рекорда поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера.

«Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня: «Мы берем его».

Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал. Я всего себя отдаю клубу, я полюбил город, полюбил команду», — приводит слова нападающего официальный сайт «Зенита».

Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Стоит отметить, что Веретенников свои 143 гола забил в 274 матчах, в то время как Дзюбе для достижения такого результата потребовалось почти на сто игр больше — 373. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов России располагается Александр Кержаков, на счету которого 139 мячей.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Юрий Семин назвал Артема Дзюбу великим нападающим.