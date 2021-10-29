Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в Instagram.

Дзюба отказался приезжать на второй сбор национальной команды, объяснив свое решение тем, что находится не в лучшей форме. На третий сбор команды футболист не был вызван. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что это решение тренерского штаба.

29 октября Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.