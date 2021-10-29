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Защитник «Спартака» рассказал о серьезном разговоре после разгрома от «Зенита»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас высказался по поводу разгромного поражения столичной команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, состоялся серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

Прошу прощения у болельщиков за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Санкт-Петербург, и всем остальным болельщикам. Надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам достойно завершить сезон», — цитирует бразильца официальный сайт красно-белых.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров РПЛ «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» продал все футболки, посвященные разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура чемпионата России.

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Футбол. Чемпионат России
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