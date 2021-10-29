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Российский боец едва не потерял сознание перед взвешиванием

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Федерация ММА Оренбургской области

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамир Исмагулов не сумел уложиться в вес перед боем с Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 в Абу Даби, который состоится 30 октября.

Выступающий в легкой весовой категории Исмагулов показал на весах 74,1 кг вместо допустимых 70,7 кг. На церемонию его выводили под руки секунданты, так как самостоятельно боец не мог это сделать.

Позже стало известно, что бой Мустафаев – Исмагулов отменен.

В главном событии вечера полутяжеловес из Польши Ян Блахович проведет защиту пояса против представителя Бразилии Гловера Тейшейры.

В соглавном событии россиянин Петр Ян сразится за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Кори Сэндхагена.

Ранее сообщалось, что Петр Ян попытался испугать соперника на дуэли взглядов Кори Сэндхагена на дуэли взглядов.

В ходе дуэли Ян дернулся в сторону американца и попытался его спровоцировать, но Сэндхаген никак не отреагировал на действия россиянина.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

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