Аршавин: в «Барселоне» ни у кого не хватило характера продать Месси

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера «Барселоны».

«Барселона» столкнулась с большими финансовыми проблемами. По составу сейчас эта команда не топ уровня. Каталонский клуб не выглядит фаворитом Лиги чемпионов, хотя должен был им быть.

Куман же не чужой для «Барселоны», он играл там, был капитаном. Он хотел помочь команде, но не удалось. Очень сложно работать при том составе, задолженностях и проблемах с зарплатами игроков.

И вот когда Хави позвали… Знаете, обычно бегом бегут в такую команду. Тем более Хави многое сделал для клуба. Он отвечает, что нет, подождите, и надо еще разобраться. Хави понимает, что, придя туда при таких обстоятельствах, успех не так очевиден», — приводит слова экс-игрока национальной команды «Матч ТВ».

Также Аршавин затронул тему ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из клуба.

«В этом же составе в прошлом году «Барселона» еще полгода держалась, но мучилась. Надо было решать вопрос заранее. Когда аргентинца можно было продать за €100 млн, скорее всего, его нужно было продавать. Думаю, в клубе ни у кого нет такого характера, чтобы это сделать.

Но все равно от Месси пришлось отойти. Все равно Барселона и с Месси катилась бы по наклонной. Рано или поздно все равно надо делать перезарядку команды, набирать футболистов, которые через год-два снова смогут поднять команду», — сказал Аршавин.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому «Райо Вальекано» (0:1).

Ранее «Барселона» объявила о назначении Серхи Бархуана исполняющим обязанности главного тренера каталонского клуба.