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Аверина побила рекорд Канаевой по числу личных золотых наград на чемпионатах мира

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина побила рекорд двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей, завоеванных в личных соревнованиях на чемпионатах мира по художественной гимнастике, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

На мировом первенстве в японском Китакюсю россиянка одержала победы в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Теперь в ее активе 14 золотых медалей в личном зачете. Канаева завоевала 13 золотых медалей в индивидуальных видах.

С учетом командных соревнований Аверина завоевала 17 золотых медалей, а также три серебра и одна бронза. Канаева опережает соотечественницу на одну награду высшей пробы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. В личном первенстве Россию представляют Арина и Дина Аверины, а в групповом — Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недосягаемым мастерство Дины Авериной.

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