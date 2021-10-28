Лукашенко поздравил гимнастку, опередившую Авериных на чемпионате мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Алину Горносько с завоеванием награды высшей пробы на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом сообщает «БелТА».

20-летняя белоруска стала победительницей мирового первенства в упражнении с лентой, опередив россиянок Дину и Арину Авериных.

«Три медали, включая золото в упражнении с лентой, стали ярким событием на финише этого успешного для белорусской художественной гимнастики сезона. Пусть тебе и твоим тренерам всегда сопутствует успех и в спорте, и в жизни», — говорится в поздравлении.

Прошедшие соревнования с лентой подарили белорусской художественной гимнастике первое за последние 25 лет золото в индивидуальном первенстве. До этого победу на мировом первенстве 1996 года праздновала Лариса Лукьяненко, выступив лучше всех в упражнении со скакалкой.

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив Алине Горносько 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Ранее Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира.