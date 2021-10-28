Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова обвинила США в намеренном усложнили оказания консульских услуг в России 23:24
Футболист «Зенита» попал в список номинантов на звание лучшего... 23:21
Москвичка ударила ножом мужа, заставшего ее с любовником 23:17
Пьяный бурят убил парализованную тетю из-за ее храпа и получил 12 лет колонии 23:16
Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине 23:13
Самому быстром копателю могил вручили денежный приз 23:02
Устроившую смертельное ДТП женщину нашли через пять месяцев 22:56
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе YouTube 22:54
Александр Емельяненко разобрал победу брата над Джонсоном 22:53
Оперштаб: московские салоны сотовой связи могут обслуживать клиентов онлайн 22:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Лукашенко поздравил гимнастку, опередившую Авериных на чемпионате мира

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Алину Горносько с завоеванием награды высшей пробы на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом сообщает «БелТА».

20-летняя белоруска стала победительницей мирового первенства в упражнении с лентой, опередив россиянок Дину и Арину Авериных.

«Три медали, включая золото в упражнении с лентой, стали ярким событием на финише этого успешного для белорусской художественной гимнастики сезона. Пусть тебе и твоим тренерам всегда сопутствует успех и в спорте, и в жизни», — говорится в поздравлении.

Прошедшие соревнования с лентой подарили белорусской художественной гимнастике первое за последние 25 лет золото в индивидуальном первенстве. До этого победу на мировом первенстве 1996 года праздновала Лариса Лукьяненко, выступив лучше всех в упражнении со скакалкой.

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив Алине Горносько 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Ранее Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть