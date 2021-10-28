Источник: Глушаков сдавал матчи в «Спартаке»

Полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков во время выступления за московский «Спартак» сдавал матчи и умышленно не забивал пенальти. Об этом утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Отмечается, что 34-летний хавбек якобы делал крупные ставки. По версии канала, именно из-за ставки бывший капитан красно-белых не забил пенальти в полуфинале Кубка России против «Тосно» в сезоне 2017/18.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России.

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб на выезде с разгромным счетом 1:7 проиграл петербургскому «Зениту» и потерпел крупнейшее поражение в национальном чемпионате.

В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмую строчку, имея 17 очков. «Зенит» — лидер, в его активе 26 баллов.

Ранее российский тренер Дмитрий Аленичев объяснил разгром «Спартака» от «Зенита» безволием и бесхарактерностью.