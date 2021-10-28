Губерниев — о победе белорусской гимнастки на ЧМ: теперь у нас козни Минска?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении Дины Авериной в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Для безоговорочных побед в субъективных видах спорта нужно быть как наши синхронистки. Потому что при прочих равных возникают вопросы, однако говорить о том, что гимнастка из Белоруссии победила нечестно — перебор.

Мы можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь у нас что — козни Минска?! Необходимо быть спокойнее в этой ситуации. 0,05 балла между ними — для победы надо быть сильнее на голову.

Дина доказала, что она великая гимнастка, и все расставила по своим местам, но каждый раз видеть заговор… Боюсь представить, что было бы, если на месте представительницы Белоруссии оказалась американка, британка или израильтянка. Давайте успокоимся», — приводит слова телеведущего Sport24.

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив победительнице Алине Горносько из Белоруссии 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Похожая ситуация произошла на Олимпийских играх — 2020 в индивидуальном многоборье. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). Тогда протест российской стороны также был отклонен.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

Ранее главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина в занижении оценок сестрам Авериным.