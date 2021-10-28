Винер-Усманова обвинила главу техкома FIG Кузьмину в занижении оценок Авериным

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась об оценках Дины и Арины Авериных в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Японии.

По мнению руководительницы, судьи намеренно занизили баллы россиянкам. Она отметила, что «это все делает» глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.

«Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала, так что Дина не выиграла золотую медаль — это было выше ее сил и началось это все с утра. Мы подали протест, но он не был удовлетворен.

Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив победительнице Алине Горносько из Белоруссии 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Похожая ситуация произошла на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). Тогда протест российской стороны также был отклонен.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

Ранее Винер-Усманова заявила, что судейский скандал на Олимпиаде повторился на чемпионате мира.