Гимнастки Аверины оценили наличие зрителей на ЧМ-2021

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины прокомментировали итоги первого соревновательного дня чемпионата мира, который проходит в Японии.

По их словам, зрительская поддержка на мировом первенстве ощущается иначе, чем на Олимпийских играх в Токио.

«На Играх в Токио не было болельщиков, а сейчас мы кайфуем, выступает, делаем все, как говорит Ирина Александровна Винер-Усманова. Стараемся войти в поток и сделать так, как умеем», — приводит слова Дины Авериной РИА «Новости».

«Мы постараемся вас не подвести, чтобы все получилось», — добавила Арина Аверина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Дине Авериной, в которой поздравил ее с двумя золотыми наградами, завоеванными на чемпионате мира 2021 года.