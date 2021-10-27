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Ягудин нашел недостатки в стремлении Трусовой побить мировые рекорды

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John David Mercer/Reuters

Олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин высказался о перспективах бронзовой призерки чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александры Трусовой в олимпийском сезоне.

По его словам, 17-летней ученице Этери Тутберидзе необходимо сосредоточиться на борьбе за медали, а не на попытках установить новые рекорды в фигурном катании.

«Трусова — девочка амбициозная, наблюдаю за ней не первый год. Но, к сожалению, в ней есть желание прыгать, ставить рекорды. Но не количество четверных, ни рекорды не заменят отлива медали у тебя на шее. Особенно в олимпийский сезон.

Например, были новости, что Камилла Валиева поставила какие-то рекорды. Это все неважно. Важна только медаль, с которой ты уезжаешь после турнира», — приводит слова Ягудина Sport24.

Ранее стал известен точный диагноз Александры Трусовой, с которым она выступала на первом этапе Гран-при сезона-2021/22.

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