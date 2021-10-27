Губерниев назвал Дину Аверину сильнейшей гимнасткой планеты

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Дины Авериной в упражнениях с мячом и обручем на чемпионате мира в Японии.

По его словам, 23-летняя россиянка своим выступлением продемонстрировала всем свой высочайший уровень.

«Дина Аверина по праву может считаться лучшей гимнасткой планеты. Очень жаль, что не было израильтянки. Но, как я уже говорил после Олимпиады, такой уж чемпионат мира. Не все приезжают, но это их проблемы.

Всему миру было показано, что сильнейшая гимнастка планеты — Дина Аверина. Несправедливый итог Олимпиады сделал ее только сильнее, и она поборется за золото через три года», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Дине Авериной, в которой поздравил ее с двумя золотыми наградами, завоеванными на чемпионате мира 2021 года.