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Винер-Усманова одним словом описала выступление Дины Авериной на ЧМ-2021

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Global Look Press

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной в первый день мирового первенства в Японии.

Напомним, что 23-летняя россиянка 27 октября стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом и обручем.

«Сегодня она молодец, выиграла золотую медаль и получила наивысшую оценку, которой никогда не было на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. 29,125 — это очень высокая оценка. Это очень похвально.

Сегодня золотые медали — результат нормальный. Еще очень многое предстоит впереди», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее Ирина Винер-Усманова заявила, что трансляций чемпионата мира не будет на российском телевидении.

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