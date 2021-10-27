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Гимнастка Дина Аверина выиграла второе золото на ЧМ за один день

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Global Look Press

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

23-летняя спортсменка получила за свое выступление 29,125 балла. Арина Аверина выиграла серебро, а бронзовая медаль досталась представительнице Белоруссии Алине Горносько

За сегодняшний день Аверина выиграла две золотые награды — в соревнованиях с обручем и мячом.

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира (2017, 2018, 2019, 2021).

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Упражнения с мячом. Финал
1. Дина Аверина (Россия) – 29,125
2. Арина Аверина (Россия) – 27,675
3. Алина Горносько (Белоруссия) – 27,300.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что трансляций чемпионата мира не будет на российском телевидении.

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