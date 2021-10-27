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Экс-фигуристку пытались ограбить на 1,4 млн рублей

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Nika Finch/Wikimedia Commons

Бывшая фигуристка Анастасия Горшкова подверглась попытке ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Домработница, обслуживающая семью экс-фигуристки и банкира Бориса Листова, складывала в подсобное помещение ценные вещи, чтобы позднее их вывезти.

Среди предметов роскоши, которые женщина собиралась украсть — поднос Hermes за 114 тысяч рублей, бутылка вина Chateu Mouton Rotchild за 127 тысяч, а также множество предметов одежды. В общей сложности женщина вынесла вещей на 1,4 млн рублей, однако ее успели задержать. На домработницу возбудили уголовное дело за приготовление к краже в особо крупном размере.

Анастасия Горшкова — российская фигуристка, выступала в паре с Ильей Ткаченко с 2002 по 2006 год под руководством своего отца, Алексея Горшкова. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2005 года, четырехкратный призер Гран-при по фигурному катанию. Завершила свои выступления из-за травмы бедра.

Ранее сообщалось, что дом баскетболиста петербургского «Зенита» Дмитрия Кулагина был ограблен на 2 млн рублей.

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