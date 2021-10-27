Депутат Свищев: за украинских игроков в России надо радоваться, а не в АТО отправлять

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание экс-защитника сборной Украины Артема Федецкого.

Футболист в интервью YouTube-каналу «Пряма Червона» заявил, что ни на каких условиях не поедет выступать в Россию.

«Каждый спортсмен в праве выбирать место своей будущей карьеры. В России им создали комфортные условия для дальнейшей карьеры: у нас стабильная экономика, здесь все развивается. В России не смотрят на то, какой у тебя паспорт, вера, цвет кожи. Если и бывают какие-то единичные высказывания и вещи, то это все пресекается сразу на корню. У нас законодательство просто не позволяет это.

Украинские спортсмены находятся у нас в комфорте и безопасности. К сожалению, я не знаю даже насколько Артем Федецкий известный и востребованный бывший футболист. Его никто даже не вызывает и не факт, что вызывал в его время. Может, у него какие-то обиды на ребят, какая-то зависть к Ракицкому, Тимощуку, Ордецу. Возможно, он действительно так переживает за то, что происходит сейчас на Донбассе.

Спорт развивается, люди сделали свой профессиональный выбор. Почему футболистов, сделавших свой выбор, должно беспокоить то, что происходит в АТО и не приезжать из-за этого к нам? Более того, футболистов, играющих в России, никто не заставляет, они играют, в первую очередь, за себя.

Уверен, если этот Артем смог бы обеспечить им стабильное финансовое положение, то эти футболисты остались бы дома. Если бы им платили достойную зарплату в Украине, если бы их клубы показывали более хорошие результаты, чем у нас. Это большая удача, что они попали сюда, надо радоваться за них, а не в АТО отправлять. Мы же рады, когда наши футболисты играют в Европе, такие как Миранчук или Головин», — приводит слова депутата Eurostavka.

В Российской премьер-лиге выступают несколько представителей Украины: Иван Ордец (московское «Динамо»), Ярослав Ракицкий (петербургский «Зенит»), Дмитрий Иванисеня (самарские «Крылья Советов»). Кроме того, Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в клубе с берегов Невы.

Артем Федецкий выступал за донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», «Харьков» и «Карпаты», а также немецкий «Дармштадт 98». В составе «Шахтера» он стал обладателем Кубка УЕФА, а также серебряным призером чемпионата страны.

За сборную Украины Федецкий провел 53 матча, в которых забил два мяча.

Ранее украинский комментатор Сергей Лукьяненко начал свой репортаж со слов о том, что Россия — страна агрессор и оккупант, которая начала войну на востоке Украины.