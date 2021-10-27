Крыховяк: если жена умная, то твой футбол будет только лучше

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о влиянии супруги на его жизнь, передает «Спорт-Экспресс».

Польский футболист женат французской модели Селии Жона. Пара вступила в брак в декабре 2019 года.

«Она живет здесь, со мной. Знаешь, жена в жизни футболиста — это очень важно. Если она умная, то твой футбол будет только лучше. Я играл в Париже, Севилье, Москве — это потрясающие города. Но жена со мной не только для того, чтобы быть рядом в хорошие моменты и в красивых местах», — заявил футболист.

Крыховяк начал выступление в России в 2018 году, когда из французского «ПСЖ» перебрался в московский «Локомотив» на правах аренды. В 2019 году он подписал с «железнодорожниками» полноценный контракт, а в конце июля 2021 года стало известно, что польский игрок теперь будет выступать за «Краснодар». Соглашение с «быками» рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что Крыховяк, выступающий сейчас в «Краснодаре», рассказал, как отреагировал на скандальный пост «железнодорожников» в Instagram после его ухода.