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Макгрегор объяснил проблему «Манчестер Юнайтед» положением Сульшера в команде

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Gary A. Vasquez/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился мнением о проблемах футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», передает Daily Mail.

По мнению ирландского бойца, суть проблемы кроется в том, какое положение в команде занимает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

«Проблема «Юнайтед» в том, что это просто кучка молодых людей, разговаривающих друг с другом. Управлять всем нужно тому, кто выше по статусу. Уле сидел на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они равны, это не очень хорошо. Я очень люблю и уважаю Уле, но его роль должна быть изменена», — заявил Макгрегор.

«Ливерпуль» в матче девятого тура Английской премьер-лиги разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0. Счет в матче открыл полузащитник гостей Наби Кейта. Укрепил преимущество своей команды Диого Жота. Затем форвард Мохамед Салах оформил хет-трик.

Таким образом, «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 21 очко. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками располагается на седьмой строчке.

После матча начались активные разговоры о скором увольнении наставника «Красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Поль Погба позволил себе оскорбить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после своего удаления в матче девятого тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем».

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