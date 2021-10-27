Косторная сменила обе программы перед Гран-при Канады

Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная приняла решение сменить обе программы — короткую и произвольную — перед стартом Гран-при Канады, сообщает «Матч ТВ».

На турнире Finlandia Trophy, где ученица Этери Тутберидзе заняла третье место, она выступала в коротком прокате под «I Am The One» в исполнении Бет Харт, а в произвольном — под композицию «Зима» Антонио Вивальди.

Теперь Косторная будет кататься под композицию «New York, New York» Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню «Lovely» Билли Айлиш.

На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что российские тренеры и фигуристы получили паспорта с канадскими визами для участия во втором этапе Гран-при в Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).