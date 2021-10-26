Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
НХЛ оштрафует «Чикаго» по делу о попытках тренера... 26.10.2021, 23:58
Патриарх Кирилл назвал альтернативу коммунизму и капитализму 26.10.2021, 23:54
В Швеции совместные военные учения с США назвали четким сигналом... 26.10.2021, 23:50
Один из проходящих по делу о поджоге леса в Турции россиян... 26.10.2021, 23:28
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021» 26.10.2021, 23:21
Названа дата выхода сиквела «Дюны» 26.10.2021, 23:15
Девушка знакомилась по переписке с парнем, а на встречу пришел... 26.10.2021, 23:09
Telegram запустил платформу для рекламы 26.10.2021, 22:58
Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в феврале 26.10.2021, 22:58
Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021, 22:50
Бесплатная ставка 1000 р.

Легковес UFC Махачев рассказал о бое, в котором ему пришлось сдаться

close
100%
UFC

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал, что в последний раз ему пришлось сдаться в спарринге с экс чемпионом промоушена в полутяжелом весе Люком Рокхольдом. Слова Махачева передает «Матч ТВ».

«В последний раз, когда я сдался, это было лет пять назад. Боролся с Люком Рокхольдом. Я только приехал в АКА, а он еще и был большой еще в тот момент. Это даже не болевой, а он просто ногами зажал мне шею, и она хрустнула, я сказал: «Эй, стоп». А так, чтобы меня кто-то финишировал — давно такого не помню. Когда только начинал, а в зале были Хабиб и Шамиль, то конечно», — сказал Махачев.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Напомним, Махачев 31 октября проведет бой с Дэном Хукером на турнире UFC 267.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы подраться с Тони Фергюсоном, с которым пять раз сорвался поединок у экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях