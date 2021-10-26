Легковес UFC Махачев рассказал о бое, в котором ему пришлось сдаться

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал, что в последний раз ему пришлось сдаться в спарринге с экс чемпионом промоушена в полутяжелом весе Люком Рокхольдом. Слова Махачева передает «Матч ТВ».

«В последний раз, когда я сдался, это было лет пять назад. Боролся с Люком Рокхольдом. Я только приехал в АКА, а он еще и был большой еще в тот момент. Это даже не болевой, а он просто ногами зажал мне шею, и она хрустнула, я сказал: «Эй, стоп». А так, чтобы меня кто-то финишировал — давно такого не помню. Когда только начинал, а в зале были Хабиб и Шамиль, то конечно», — сказал Махачев.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Напомним, Махачев 31 октября проведет бой с Дэном Хукером на турнире UFC 267.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы подраться с Тони Фергюсоном, с которым пять раз сорвался поединок у экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.