«Сент-Луис» одолел «Лос-Анджелес» благодаря дублю Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» одолел «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки.

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Еще один российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев набрал в матче одно очко, отдав результативную передачу. Примечательно, что помог он отличиться Тарасенко во втором голе команды.

Еще одна шайба в этом поединке на счету у Дэвида Перрона.

«Сент-Луис» в пяти матчах регулярного чемпионата набрал десять баллов, «Кингз» имеют всего три очка, полученные в шести играх.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, в которой было заброшено 12 шайб, завершилась со счетом 7:5 в пользу «столичных».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0

1:0 — Тарасенко (Крюг, Томас), 43:08;

2:0 — Тарасенко (Барбашев), 55:31;

3:0 — Перрон (О'Райлли), 58:45.