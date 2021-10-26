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«Сент-Луис» одолел «Лос-Анджелес» благодаря дублю Тарасенко

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Официальный сайт НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одолел «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки.

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Еще один российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев набрал в матче одно очко, отдав результативную передачу. Примечательно, что помог он отличиться Тарасенко во втором голе команды.

Еще одна шайба в этом поединке на счету у Дэвида Перрона.

«Сент-Луис» в пяти матчах регулярного чемпионата набрал десять баллов, «Кингз» имеют всего три очка, полученные в шести играх.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, в которой было заброшено 12 шайб, завершилась со счетом 7:5 в пользу «столичных».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0
1:0 — Тарасенко (Крюг, Томас), 43:08;
2:0 — Тарасенко (Барбашев), 55:31;
3:0 — Перрон (О'Райлли), 58:45.

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Хоккей. НХЛ
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