Хаджи: Аленичев очень ждет приглашения в «Спартак»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Дмитрий Аленичев должен возглавить красно-белых. Слова Хаджи передает «Матч ТВ».

«Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно – тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками. Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс», – сказал Хаджи.

Аленичев работал в «Спартаке» в период с 2015 по 2016 год. Сейчас московский клуб возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством в настоящий момент «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин, комментируя результат встречи между «Зенитом» и «Спартаком», выразил мнение, что красно-белые не должны показывать столь неудовлетворительные результаты, несмотря на положение в таблице чемпионата России.