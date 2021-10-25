Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали неэффективной установку блокпостов в Севастополе 17:21
Авербух сообщил, что спектакль «Анна Каренина» с Медведевой состоится... 17:19
Нигматуллин: с игрой «Спартака» все не так, Витория недееспособен 17:18
Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и... 17:15
Джигурда предостерег Галустяна от повторения ошибок Зеленского 17:14
Попова предложила ужесточить штрафы за нарушение эпидемиологических норм 17:14
В Раде заявили, что украинским гражданам не угнаться за тарифами... 17:14
Россиянин взял пять кредитов, чтобы отдать мошенникам 9 млн рублей 17:08
Раскрыта тайна смерти детей от экспериментальной вакцины 50 лет назад 17:08
Чемпион Токио-2020 Белявский оценил игру «Зенита», «Спартака»... 17:02
Бесплатная ставка 1000 р.

Хаджи: Аленичев очень ждет приглашения в «Спартак»

close
100%
РИА Новости

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Дмитрий Аленичев должен возглавить красно-белых. Слова Хаджи передает «Матч ТВ».

«Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно – тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками. Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс», – сказал Хаджи.

Аленичев работал в «Спартаке» в период с 2015 по 2016 год. Сейчас московский клуб возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством в настоящий момент «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин, комментируя результат встречи между «Зенитом» и «Спартаком», выразил мнение, что красно-белые не должны показывать столь неудовлетворительные результаты, несмотря на положение в таблице чемпионата России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях